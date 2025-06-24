Песков опроверг наличие послания Путину от верховного лидера Ирана
Президент России Владимир Путин не получал никакого послания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи через главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никаких письменных документов российская сторона не получала.
«Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, – да, это так», – заявил Песков.
Песков также заявил, что на встрече Путина и Аракчи не обсуждался вопрос посредничества России в конфликте между США и Ираном.
23 июня Путин провел переговоры с Аракчи. В ходе встречи президент РФ назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания. Он уточнил, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Исламской Республики.
В свою очередь Аракчи выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США».