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Песков опроверг наличие послания Путину от верховного лидера Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин не получал никакого послания от верховного лидера Ирана Али Хаменеи через главу МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никаких письменных документов российская сторона не получала.

«Никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, – да, это так», – заявил Песков.

Песков также заявил, что на встрече Путина и Аракчи не обсуждался вопрос посредничества России в конфликте между США и Ираном.

23 июня Путин провел переговоры с Аракчи. В ходе встречи президент РФ назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания. Он уточнил, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Исламской Республики.

В свою очередь Аракчи выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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