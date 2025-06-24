Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона утром 24 июня
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника утром 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 8:05 по 12:50 мск над Воронежской областью перехвачены 22 дрона, семь – над Белгородской, три – над Саратовской, два – над Пензенской.
В своей ежедневной сводке ведомство сообщало, что средствами ПВО за сутки были сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотников.
Российские силы в ночь на 24 июня перехватили над российскими регионами 20 украинских БПЛА. Над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, над Московским регионом – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых украинских беспилотниках, летевших в сторону столицы. Кроме того, Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево».