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Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона утром 24 июня

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских беспилотника утром 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 8:05 по 12:50 мск над Воронежской областью перехвачены 22 дрона, семь – над Белгородской, три – над Саратовской, два – над Пензенской.

В своей ежедневной сводке ведомство сообщало, что средствами ПВО за сутки были сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 168 беспилотников.

Российские силы в ночь на 24 июня перехватили над российскими регионами 20 украинских БПЛА. Над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, над Московским регионом – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых украинских беспилотниках, летевших в сторону столицы. Кроме того, Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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