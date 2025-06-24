Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона утром 24 июня

Российские силы в ночь на 24 июня перехватили над российскими регионами 20 украинских БПЛА. Над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, над Московским регионом – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.