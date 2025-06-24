Силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны России.
Над Курской областью были сбиты 14 БПЛА, над Московским регионом – два. По одному беспилотнику российские военные уничтожили в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что ночью БПЛА попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске. В больницу доставили 34-летнего мужчину с осколочными ранениями, а также беременную женщину с острой реакцией на стресс.
Ночью 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках, летевших в сторону столицы. Росавиация ограничивала работу московских аэропортов «Внуково» и «Шереметьево».