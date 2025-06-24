Силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА над регионами России

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что ночью БПЛА попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске. В больницу доставили 34-летнего мужчину с осколочными ранениями, а также беременную женщину с острой реакцией на стресс.