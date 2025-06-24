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Генсек НАТО призвал британцев защищаться, чтобы Лондон не заговорил по-русски

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется всерьез задуматься о собственной обороне, если они хотят сохранить свою идентичность и язык.

«Если вы хотите сохранить британский язык и не говорить в Лондоне по-русски, придется защищать себя», – заявил Рютте (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что Россия сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

Ранее Рютте не смог внятно ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в ближайшие пять лет. На пресс-конференции перед саммитом НАТО у Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности такого сценария. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.

«В НАТО все согласны с тем, что в данный момент, сегодня, если Россия нападет на нас, наша реакция будет сокрушительной, и русские это знают», – заявил генсек.

24 июня президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления, назвав их попыткой запугать население западных стран. По его словам, страны Запада сами придумали «страшилку» о якобы возможном вторжении России, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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