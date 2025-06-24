Генсек НАТО призвал британцев защищаться, чтобы Лондон не заговорил по-русски
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что жителям Великобритании придется всерьез задуматься о собственной обороне, если они хотят сохранить свою идентичность и язык.
«Если вы хотите сохранить британский язык и не говорить в Лондоне по-русски, придется защищать себя», – заявил Рютте (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что Россия сейчас производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.
Ранее Рютте не смог внятно ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в ближайшие пять лет. На пресс-конференции перед саммитом НАТО у Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности такого сценария. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.
«В НАТО все согласны с тем, что в данный момент, сегодня, если Россия нападет на нас, наша реакция будет сокрушительной, и русские это знают», – заявил генсек.
24 июня президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления, назвав их попыткой запугать население западных стран. По его словам, страны Запада сами придумали «страшилку» о якобы возможном вторжении России, чтобы оправдать увеличение военных расходов.