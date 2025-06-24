Генсек НАТО призвал британцев защищаться, чтобы Лондон не заговорил по-русски

Ранее Рютте не смог внятно ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в ближайшие пять лет. На пресс-конференции перед саммитом НАТО у Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности такого сценария. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.