Пезешкиан: удары Ирана по базе США не означают объявление войны Катару
Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, передает телеканал IRIB. Пезешкиан заявил, что удары Ирана по американской базе в Катаре не означают начала конфликта с эмиратом.
«Я надеюсь, что вы и весь народ дружественной и братской страны Катар примет от нас тот факт, что вчерашняя ракетная атака была всего лишь реакцией на участие США в военной агрессии сионистского режима, и что у вас не сложилось впечатления, что Иран намеревался вам противостоять», – сказал он.