Пезешкиан: удары Ирана по базе США не означают объявление войны Катару

«Я надеюсь, что вы и весь народ дружественной и братской страны Катар примет от нас тот факт, что вчерашняя ракетная атака была всего лишь реакцией на участие США в военной агрессии сионистского режима, и что у вас не сложилось впечатления, что Иран намеревался вам противостоять», – сказал он.