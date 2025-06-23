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МИД РФ: действия США и Израиля против Ирана нарушают Устав ООН

Ведомости

Агрессия Израиля и США по отношению к Ирану грубо нарушает нормы и принципы международного права, поэтому Россия продолжит «выстраивать свою энергичную линию» в рамках Организации объединенных наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также назвали эти удары «опаснейшим подрывом глобальной и региональной безопасности» и призвали обратить внимание на их последствия для мировой торговли и экономики, воздушных и морских коммуникаций и режима нераспространения ядерного оружия.

В МИД РФ призвали остановить военизированное столкновение и напомнили о необходимости выбора политико-дипломатических усилий для решения конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, в ходе чего погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, а также был уничтожен аэропорт в Тебризе, поврежден завод по производству ракет. После этого Иран и Израиль обменивались ударами. 22 июня в столкновение вступили США, поразив три крупнейших ядерных комплекса Ирана. После этого, 23 июня, Иран ударил по военным базам США в Ираке и Катаре. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это был ответ на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов. При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил, что все ракеты были отражены и никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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