МИД РФ: действия США и Израиля против Ирана нарушают Устав ООН

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, в ходе чего погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, а также был уничтожен аэропорт в Тебризе, поврежден завод по производству ракет. После этого Иран и Израиль обменивались ударами. 22 июня в столкновение вступили США, поразив три крупнейших ядерных комплекса Ирана. После этого, 23 июня, Иран ударил по военным базам США в Ираке и Катаре. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это был ответ на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов. При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил, что все ракеты были отражены и никто не пострадал.