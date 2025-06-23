МИД РФ: действия США и Израиля против Ирана нарушают Устав ООН
Агрессия Израиля и США по отношению к Ирану грубо нарушает нормы и принципы международного права, поэтому Россия продолжит «выстраивать свою энергичную линию» в рамках Организации объединенных наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве также назвали эти удары «опаснейшим подрывом глобальной и региональной безопасности» и призвали обратить внимание на их последствия для мировой торговли и экономики, воздушных и морских коммуникаций и режима нераспространения ядерного оружия.
В МИД РФ призвали остановить военизированное столкновение и напомнили о необходимости выбора политико-дипломатических усилий для решения конфликта.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, в ходе чего погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, а также был уничтожен аэропорт в Тебризе, поврежден завод по производству ракет. После этого Иран и Израиль обменивались ударами. 22 июня в столкновение вступили США, поразив три крупнейших ядерных комплекса Ирана. После этого, 23 июня, Иран ударил по военным базам США в Ираке и Катаре. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это был ответ на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов. При этом американский лидер Дональд Трамп сообщил, что все ракеты были отражены и никто не пострадал.