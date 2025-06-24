CNN: Трамп был разгневан из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке

Собеседник телеканала уточнил, что Трамп, который ранее объявил о перемирии, следил за происходящим до глубокой ночи и пришел в ярость, когда узнал, что обе стороны его нарушили. Публично гнев президента США проявился, когда он говорил с журналистами перед вылетом на саммит НАТО в Нидерландах.