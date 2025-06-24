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CNN: Трамп был разгневан из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп был разгневан из-за нарушений режима прекращения огня между Израилем и Ираном и провел с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху жесткий и прямой разговор на этот счет. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник телеканала уточнил, что Трамп, который ранее объявил о перемирии, следил за происходящим до глубокой ночи и пришел в ярость, когда узнал, что обе стороны его нарушили. Публично гнев президента США проявился, когда он говорил с журналистами перед вылетом на саммит НАТО в Нидерландах.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу утром 24 июня. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении перемирия. Исламская Республика отвергла эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.

Трамп сообщил, что Израиль развернет самолеты и не будет атаковать Иран. Ранее американский президент призвал еврейское государство не сбрасывать бомбы на страну, поскольку это станет серьезным нарушением перемирия. После этого израильская армия объявила, что планирует символически атаковать одну цель и по просьбе Трампа не будет бомбить Тегеран вопреки первоначальному плану.

Позднее канцелярия Нетаньяху сообщила, что ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху еврейское государство воздержалось от дальнейших ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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