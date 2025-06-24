Как готовилось перемирие между Ираном и Израилем и почему его нарушили

По данным Axios, усилия по установлению перемирия начались всерьез еще 21 июня – сразу после того, как американские стратегические бомбардировщики нанесли удары по трем ключевым объектам иранской ядерной программы. Это, по словам высокопоставленного источника Axios, создало условия для давления на Тегеран и начало переговорного процесса. Трамп поручил своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу донести до иранской стороны готовность США к переговорам о прекращении войны.



NBC News также сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс наряду с Трампом выступил посредниками на переговорах о прекращении огня. По словам собеседника телеканала, Трамп и Вэнс передали свое предложение Тегерану через высокопоставленных представителей Катара.