Как готовилось перемирие между Ираном и Израилем и почему его нарушили

Как готовилось перемирие между Ираном и Израилем и почему его нарушилиРежим прекращения огня длился около двух часов
В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».
Позднее израильское правительство согласилось с предложением Трампа о двустороннем прекращении огня «ввиду достижения целей операции» и «в полной координации» с американским лидером. При этом Израиль оставил за собой право «жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня».
Однако уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном соглашения о прекращении огня. Тегеран выпустил по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».
Пресс-служба ЦАХАЛ заявляла, что до вступления в силу перемирия утром 24 июня по Израилю было выпущено около 20 ракет из Ирана. Большинство из них были перехвачены. Есть погибшие и раненые в районе удара по Беэр-Шеве.
В 10:31 по израильскому времени ЦАХАЛ сообщил, что через час после подтверждения Израилем прекращения огня Иран снова запустил баллистические ракеты.
Как готовилось перемирие
Как сообщает The New York Times, объявление о прекращении огня стало неожиданностью даже для части администрации Белого дома. Более того, в течение нескольких часов после него Израиль возобновил атаки по Ирану, что поставило под сомнение согласованность договоренностей.
По данным Axios, усилия по установлению перемирия начались всерьез еще 21 июня – сразу после того, как американские стратегические бомбардировщики нанесли удары по трем ключевым объектам иранской ядерной программы. Это, по словам высокопоставленного источника Axios, создало условия для давления на Тегеран и начало переговорного процесса. Трамп поручил своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу донести до иранской стороны готовность США к переговорам о прекращении войны.
NBC News также сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс наряду с Трампом выступил посредниками на переговорах о прекращении огня. По словам собеседника телеканала, Трамп и Вэнс передали свое предложение Тегерану через высокопоставленных представителей Катара.
Высокоставленный американский чиновник уточнил, что Трамп добился согласия на прекращение огня от Нетаньяху, а Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф дали понять Тегерану, что Вашингтон хочет прекращения огня и Иран должен согласиться на это.
Первоначально Тегеран отказался от любых переговоров, заявив, что дипломатия возможна только после ответного удара, отмечает The New York Times. Однако перед атакой на авиабазу аль-Удейд в Катаре иранцы, по словам источников в Белом доме, через Катар направили США точную информацию о времени и целях удара. Сразу после этого, уже через закрытые каналы, Тегеран уведомил Вашингтон, что дальнейших атак на американские объекты не последует.
США в ответ подтвердили, что не будут наносить ответный удар и готовы к возобновлению диалога. После этого Трамп лично позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и выразил намерение положить конец эскалации. Израиль согласился при условии, что Иран прекратит ракетные обстрелы.
По данным источника Reuters, решающим моментом стало телефонное общение премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани с иранскими официальными лицами. Этот разговор состоялся уже после иранского удара по базе США в Катаре. К тому моменту президент Трамп сообщил эмиру Катара, что Израиль согласен на перемирие, и попросил Доху убедить Тегеран также принять условия прекращения огня. Премьер-министр Катара сумел заручиться согласием Тегерана.