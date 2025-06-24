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Как готовилось перемирие между Ираном и Израилем и почему его нарушили

Режим прекращения огня длился около двух часов
Татьяна Мозолевская
ABEDIN TAHERKENAREH / TASS
ABEDIN TAHERKENAREH / TASS

В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».

Иранские СМИ подтвердили, что прекращение огня вступило в силу.

Позднее израильское правительство согласилось с предложением Трампа о двустороннем прекращении огня «ввиду достижения целей операции» и «в полной координации» с американским лидером. При этом Израиль оставил за собой право «жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня».

Однако уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном соглашения о прекращении огня. Тегеран выпустил по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».

Пресс-служба ЦАХАЛ заявляла, что до вступления в силу перемирия утром 24 июня по Израилю было выпущено около 20 ракет из Ирана. Большинство из них были перехвачены. Есть погибшие и раненые в районе удара по Беэр-Шеве.

В 10:31 по израильскому времени ЦАХАЛ сообщил, что через час после подтверждения Израилем прекращения огня Иран снова запустил баллистические ракеты.

Иранские госСМИ отрицают запуск Тегераном ракет по Израилю.

Как готовилось перемирие

Как сообщает The New York Times, объявление о прекращении огня стало неожиданностью даже для части администрации Белого дома. Более того, в течение нескольких часов после него Израиль возобновил атаки по Ирану, что поставило под сомнение согласованность договоренностей.

По данным Axios, усилия по установлению перемирия начались всерьез еще 21 июня – сразу после того, как американские стратегические бомбардировщики нанесли удары по трем ключевым объектам иранской ядерной программы. Это, по словам высокопоставленного источника Axios, создало условия для давления на Тегеран и начало переговорного процесса. Трамп поручил своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу донести до иранской стороны готовность США к переговорам о прекращении войны.

NBC News также сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс наряду с Трампом выступил посредниками на переговорах о прекращении огня. По словам собеседника телеканала, Трамп и Вэнс передали свое предложение Тегерану через высокопоставленных представителей Катара.

Высокоставленный американский чиновник уточнил, что Трамп добился согласия на прекращение огня от Нетаньяху, а Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф дали понять Тегерану, что Вашингтон хочет прекращения огня и Иран должен согласиться на это.

Первоначально Тегеран отказался от любых переговоров, заявив, что дипломатия возможна только после ответного удара, отмечает The New York Times. Однако перед атакой на авиабазу аль-Удейд в Катаре иранцы, по словам источников в Белом доме, через Катар направили США точную информацию о времени и целях удара. Сразу после этого, уже через закрытые каналы, Тегеран уведомил Вашингтон, что дальнейших атак на американские объекты не последует.

США в ответ подтвердили, что не будут наносить ответный удар и готовы к возобновлению диалога. После этого Трамп лично позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и выразил намерение положить конец эскалации. Израиль согласился при условии, что Иран прекратит ракетные обстрелы.

По данным источника Reuters, решающим моментом стало телефонное общение премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани с иранскими официальными лицами. Этот разговор состоялся уже после иранского удара по базе США в Катаре. К тому моменту президент Трамп сообщил эмиру Катара, что Израиль согласен на перемирие, и попросил Доху убедить Тегеран также принять условия прекращения огня. Премьер-министр Катара сумел заручиться согласием Тегерана.

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