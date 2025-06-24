Иранские СМИ подтвердили начало перемирия с Израилем
Прекращение огня вступило в силу после четырех волн иранских атак на Израиль. Об этом говорится в сообщении Press TV.
Официальных комментариев о начале перемирия со стороны Израиля пока не поступало.
13 июня противостояние Ирана и Израиля обострилось: армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.