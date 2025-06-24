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Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном завершит конфликт

Ведомости

Прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом «здорово для Израиля и всего мира», заявил президент США Дональд Трамп в интервью Axios.

«Это конец войны», – сказал американский лидер.

Ночью 24 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что между Израилем и Ираном «достигнута полная договоренность о полном прекращении огня». По его словам, армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной».

«Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выносливости, смелости и ума, чтобы положить конец тому, что следует назвать «12-дневной войной», – заявлял Трамп.

Axios отметил, что за два часа до вступления в силу режима прекращения огня Иран выпустил несколько ракетных залпов по Хайфе, Тель-Авиву, Беэр-Шеве и ядерному реактору в Димоне на юге Израиля. Одна из иранских ракет попала в семиэтажное здание в Беэр-Шеве, погибли трое.

Противостояние Ирана и Израиля вышло на новый виток эскалации 13 июня, когда Армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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