Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном завершит конфликт

«Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выносливости, смелости и ума, чтобы положить конец тому, что следует назвать «12-дневной войной», – заявлял Трамп.