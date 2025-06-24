Что Ирану нужно от России после удара США по ядерным объектам

Что Ирану нужно от России после удара США по ядерным объектамВстреча президента Путина и главы МИДа Арагчи состоялась сутки спустя
Российский президент Владимир Путин 23 июня принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Москве. Встреча состоялась на следующий день после беспрецедентной атаки американских ВВС по ключевым объектам иранской ядерной программы. Сам Арагчи прибыл в российскую столицу накануне поздно вечером сразу после окончания внеочередного заседания Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, где участники обсудили последние события на Ближнем Востоке.
В преддверии переговоров с Путиным Арагчи сообщил иранским журналистам, что прибыл в Москву с целью консультаций с российскими властями по вопросам региональной повестки в связи с ударами США и Израиля по территории Исламской Республики. Дипломат заверил, что эта поездка была запланирована заранее, и напомнил, что между странами действует договор о стратегическом партнерстве.
По словам Арагчи, атака американцев на иранские ядерные объекты одновременно стала ударом по режиму нераспространения ядерного оружия, а также ставит под сомнение эффективность Договора нераспространении ядерного оружия (входят все страны мира, кроме Индии, Пакистана, Израиля, КНДР и Южного Судана).
Незадолго до встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова помочь Ирану в урегулировании конфликта, но эта помощь будет зависеть от запросов самого Тегерана. Он добавил, что удары США по иранским ядерным объектам никак не отразятся на двустороннем диалоге Москвы и Вашингтона.
Во время встречи с Арагчи Путин назвал удар США по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправданий. По его словам, между Россией и Ираном сложились добрые и надежные отношения, поэтому Москва приложит усилия, чтобы помочь Исламской Республике в текущей ситуации, а сама встреча позволит сторонам вместе найти способы снижения региональной напряженности, передает пресс-служба Кремля.
В свою очередь Арагчи поблагодарил российские власти за осуждение агрессии США против Ирана, подчеркнув, что Москва находится на правильной стороне истории. Кроме того, Арагчи передал Путину теплые пожелания от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.
Накануне ирано-российских переговоров Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве писало, что на встрече с Путиным Арагчи передаст ему письмо Хаменеи, где тот просит у Москвы помощи в конфликте Ирана с США и Израилем. При этом собеседник агентства не уточнил, какого рода содействия хотела бы получить Исламская Республика от России, но отметил, что Тегеран якобы пока не впечатлен текущим уровнем поддержки. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли Ирану оказана военная помощь, ответил, что Россия работает с Ираном в различных областях, но было бы безответственно раскрывать детали этого сотрудничества.
На встрече иранский министр попросил у Москвы поставки в Иран оборонительных вооружений и систем ПВО, допускает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Но такие поставки требуют времени, а ирано-российское стратегическое партнерство не равнозначно военному союзу, полагает эксперт.
Иран вряд ли попросит военную помощь у России в конфликте с Израилем и США, считает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. По его мнению, на переговорах иранская сторона прояснит позицию Москвы и согласует ее с иранской точкой зрения.
23 июня директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о «значительном дополнительном ущербе» на объектах в Исфахане и Натанзе после атаки США. При этом он не смог оценить масштаб разрушения на подземном обогатительном заводе в Фордо. Он добавил, что иранские регулирующие органы не зафиксировали повышение уровня радиации в радиусе атакованных объектов.
Со своей стороны, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф объявил о целях заморозки сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Иран приостановит свое участие в организации до тех пор, пока он не получит от агентства «объективных гарантий профессионального поведения», передает Tasnim.
Удары США по иранским объектам откатили ядерную программу Тегерана на несколько лет назад, но до выяснения масштабов разрушений трудно сказать – это два года или 20 лет, заявил «Ведомостям» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.