Что Ирану нужно от России после удара США по ядерным объектам

Накануне ирано-российских переговоров Reuters со ссылкой на источники в иранском правительстве писало, что на встрече с Путиным Арагчи передаст ему письмо Хаменеи, где тот просит у Москвы помощи в конфликте Ирана с США и Израилем. При этом собеседник агентства не уточнил, какого рода содействия хотела бы получить Исламская Республика от России, но отметил, что Тегеран якобы пока не впечатлен текущим уровнем поддержки. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на вопрос «Ведомостей» о том, будет ли Ирану оказана военная помощь, ответил, что Россия работает с Ираном в различных областях, но было бы безответственно раскрывать детали этого сотрудничества.