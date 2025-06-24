Трамп и Вэнс выступили посредниками на переговорах между Израилем и Ираном

13 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился. В этот день израильские военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали высокопоставленных военных. Тегеран в ответ приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по крупнейшим иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре и Ираке 23 июня.