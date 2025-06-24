Трамп и Вэнс выступили посредниками на переговорах между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс выступили посредниками на переговорах о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, Трамп и Вэнс передали свое предложение Тегерану через высокопоставленных представителей Катара. Другой источник рассказал, что американский лидер позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил: «Больше никакой войны, никаких боевых действий. Иранцы значительно ослаблены».
Высокоставленный американский чиновник уточнил, что Трамп добился согласия на прекращение огня от Нетаньяху, а Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф дали понять Тегерану, что Вашингтон хочет прекращения огня и Иран должен согласиться на это.
Ночью 24 июня Трамп объявил, что Израилю и Ирану удалось достичь «полной договоренности о полном прекращении огня». По его словам, армии стран завершат текущие «заключительные операции». Первым прекратит огонь Тегеран, после чего к перемирию присоединится Тель-Авив и «война будет считаться завершенной». В 08:08 мск президент США сообщил, что перемирие между сторонами вступило в силу.
13 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился. В этот день израильские военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали высокопоставленных военных. Тегеран в ответ приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по крупнейшим иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре и Ираке 23 июня.