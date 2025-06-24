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Трамп и Вэнс выступили посредниками на переговорах между Израилем и Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс выступили посредниками на переговорах о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, Трамп и Вэнс передали свое предложение Тегерану через высокопоставленных представителей Катара. Другой источник рассказал, что американский лидер позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил: «Больше никакой войны, никаких боевых действий. Иранцы значительно ослаблены».

Высокоставленный американский чиновник уточнил, что Трамп добился согласия на прекращение огня от Нетаньяху, а Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф дали понять Тегерану, что Вашингтон хочет прекращения огня и Иран должен согласиться на это.

Ночью 24 июня Трамп объявил, что Израилю и Ирану удалось достичь «полной договоренности о полном прекращении огня». По его словам, армии стран завершат текущие «заключительные операции». Первым прекратит огонь Тегеран, после чего к перемирию присоединится Тель-Авив и «война будет считаться завершенной». В 08:08 мск президент США сообщил, что перемирие между сторонами вступило в силу.

Иранские СМИ подтвердили, что прекращение огня вступило в силу.

13 июня конфликт между Ираном и Израилем обострился. В этот день израильские военные атаковали иранские ядерные объекты и ликвидировали высокопоставленных военных. Тегеран в ответ приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США. Американские силы нанесли удары по крупнейшим иранским ядерным комплексам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Катаре и Ираке 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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