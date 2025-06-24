ЦАХАЛ перед перемирием зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил ночью 24 июня о достижении между Израилем и Ираном договоренности о полном прекращении огня. По его словам, боевые действия прекратятся, когда армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной», заявлял американский лидер.