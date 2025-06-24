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ЦАХАЛ перед перемирием зафиксировала новый запуск ракет из Ирана

Ведомости

В Израиле зафиксирован новый запуск ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», – говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил ночью 24 июня о достижении между Израилем и Ираном договоренности о полном прекращении огня. По его словам, боевые действия прекратятся, когда армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной», заявлял американский лидер.

Axios сообщал, что за два часа до перемирия Иран выпустил несколько ракетных залпов по Хайфе, Тель-Авиву, Беэр-Шеве и ядерному реактору в Димоне на юге Израиля. Три человека погибли при ударе по семиэтажному зданию в Беэр-Шеве.

22 июня в конфликт на Ближнем Востоке вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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