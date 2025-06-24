ЦАХАЛ перед перемирием зафиксировала новый запуск ракет из Ирана
В Израиле зафиксирован новый запуск ракет из Ирана в сторону территории еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
«Защитные системы работают, чтобы перехватить угрозу», – говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп заявил ночью 24 июня о достижении между Израилем и Ираном договоренности о полном прекращении огня. По его словам, боевые действия прекратятся, когда армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной», заявлял американский лидер.
22 июня в конфликт на Ближнем Востоке вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.