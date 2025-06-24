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Трамп: Израиль не будет атаковать Иран

Перемирие остается в силе
Ведомости

Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой, дружески помахав крыльями Ирану. Никто не пострадает, перемирие в силе», – написал он в Truth Social. Также он заявил, что Иран никогда не восстановит ядерную инфраструктуру.

Утром 24 июня начал действие режим прекращения огня между Ираном и Израилем, который практически сразу был нарушен. Израиль обвинил Иран в нападении на территорию еврейского государства, Тегеран отверг эти обвинения.

В беседе с журналистами Трамп выразил недовольство обеими сторонами конфликта, но особенно Израилем, передавало агентство Reuters. Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран. По его словам, это будет серьезным нарушением перемирия.

Американский лидер также резко отреагировал на происходящий военный конфликт. По его словам, эти страны «воюют так долго, что они, черт возьми, не знают что делают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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