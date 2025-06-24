Трамп: Израиль не будет атаковать Иран

Трамп: Израиль не будет атаковать ИранПеремирие остается в силе
Израиль развернет свои самолеты и не будет атаковать Иран. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой, дружески помахав крыльями Ирану. Никто не пострадает, перемирие в силе», – написал он в Truth Social. Также он заявил, что Иран никогда не восстановит ядерную инфраструктуру.
Утром 24 июня начал действие режим прекращения огня между Ираном и Израилем, который практически сразу был нарушен. Израиль обвинил Иран в нападении на территорию еврейского государства, Тегеран отверг эти обвинения.
В беседе с журналистами Трамп выразил недовольство обеими сторонами конфликта, но особенно Израилем, передавало агентство Reuters. Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран. По его словам, это будет серьезным нарушением перемирия.
Американский лидер также резко отреагировал на происходящий военный конфликт. По его словам, эти страны «воюют так долго, что они, черт возьми, не знают что делают».