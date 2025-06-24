Трамп: Израиль не будет атаковать Иран

«Израиль не собирается нападать на Иран. Все самолеты развернутся и отправятся домой, дружески помахав крыльями Ирану. Никто не пострадает, перемирие в силе», – написал он в Truth Social. Также он заявил, что Иран никогда не восстановит ядерную инфраструктуру.