Трамп: Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня

Трамп: Израиль и Иран нарушили режим прекращения огняОн также призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран
Тель-Авив и Тегеран нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
«Он заявил, что Израиль и Иран нарушили прекращение огня, о котором было объявлено несколькими часами ранее. Он заявил, что недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем», – говорится в сообщении.
Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран. По его словам, это будет серьезным нарушением перемирия.
Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, который был объявлен Трампом накануне. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.
Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что республика ответит на новые удары Израиля.
Вооруженный конфликт Ирана и Израиля продолжается с 13 июня, когда Тель-Авив атаковал объекты Тегерана. Утверждалось, что удары наносятся по ядерным объектам и связанным с ними лицам – офицерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученым-ядерщикам. Минздрав Ирана сообщил, что с начала конфликта погибли более 600 человек.