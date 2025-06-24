Трамп: Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, который был объявлен Трампом накануне. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.