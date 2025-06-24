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Трамп: Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня

Он также призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран
Ведомости

Тель-Авив и Тегеран нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Он заявил, что Израиль и Иран нарушили прекращение огня, о котором было объявлено несколькими часами ранее. Он заявил, что недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем», – говорится в сообщении.

Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран. По его словам, это будет серьезным нарушением перемирия.

«Немедленно верните своих пилотов домой», – написал лидер США.

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, который был объявлен Трампом накануне. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.

Тегеран отверг обвинения в нарушении режима прекращения огня. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что республика ответит на новые удары Израиля.

Вооруженный конфликт Ирана и Израиля продолжается с 13 июня, когда Тель-Авив атаковал объекты Тегерана. Утверждалось, что удары наносятся по ядерным объектам и связанным с ними лицам – офицерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученым-ядерщикам. Минздрав Ирана сообщил, что с начала конфликта погибли более 600 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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