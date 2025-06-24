Песков: Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем

«Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация, поэтому да, это можно и нужно приветствовать, и мы надеемся что это будет устойчивое прекращение огня», – сказал он.