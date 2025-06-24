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Песков: Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем

Ведомости

Москва приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем и рассчитывает на соблюдение перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация, поэтому да, это можно и нужно приветствовать, и мы надеемся что это будет устойчивое прекращение огня», – сказал он.

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня. Позже израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.

Тегеран отверг заявление об атаке. Совет нацбезопасности республики опубликовал сообщение, в котором заявил о действии режима прекращения огня.

Военный конфликт между Ираном и Израилем продолжается с 13 июня. Тогда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, ликвидировал высокопоставленных военных республики, а также убил более 10 ученых-ядерщиков. В ответ Иран атаковал объекты Израиля. 22 июня к конфликту на стороне Израиля присоединились США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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