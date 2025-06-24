Песков: Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем
Москва приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем и рассчитывает на соблюдение перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта Российская Федерация, поэтому да, это можно и нужно приветствовать, и мы надеемся что это будет устойчивое прекращение огня», – сказал он.
Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня. Позже израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.
Тегеран отверг заявление об атаке. Совет нацбезопасности республики опубликовал сообщение, в котором заявил о действии режима прекращения огня.
Военный конфликт между Ираном и Израилем продолжается с 13 июня. Тогда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, ликвидировал высокопоставленных военных республики, а также убил более 10 ученых-ядерщиков. В ответ Иран атаковал объекты Израиля. 22 июня к конфликту на стороне Израиля присоединились США.