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Лавров: говорить об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке пока рано

Ведомости

На данном этапе делать окончательные выводы о прочности достигнутого перемирия между Ираном и Израилем преждевременно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в ИМЭМО РАН.

Он отметил, что, по поступающей информации, США убедили Израиль согласиться на прекращение огня, а Катар сыграл аналогичную роль в переговорах с Тегераном. Однако, как подчеркнул Лавров, после объявления о перемирии поступали сообщения о продолжении ракетных ударов с обеих сторон.

«Очень трудно сейчас составить полную картину происходящего, информация поступает фрагментарно. Не стоит делать поспешные оценки», – отметил глава МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что Москва поддерживает любые шаги по деэскалации и надеется на долгосрочное прекращение огня. «Но мы [Россия] за мир», – добавил министр.

В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».

Иранские СМИ подтвердили, что прекращение огня вступило в силу.

Однако уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном соглашения о прекращении огня. Тегеран выпустил по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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