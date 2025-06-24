Лавров: говорить об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке пока рано

Однако уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном соглашения о прекращении огня. Тегеран выпустил по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».