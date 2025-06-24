Лавров: говорить об устойчивости перемирия на Ближнем Востоке пока рано
На данном этапе делать окончательные выводы о прочности достигнутого перемирия между Ираном и Израилем преждевременно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в ИМЭМО РАН.
Он отметил, что, по поступающей информации, США убедили Израиль согласиться на прекращение огня, а Катар сыграл аналогичную роль в переговорах с Тегераном. Однако, как подчеркнул Лавров, после объявления о перемирии поступали сообщения о продолжении ракетных ударов с обеих сторон.
«Очень трудно сейчас составить полную картину происходящего, информация поступает фрагментарно. Не стоит делать поспешные оценки», – отметил глава МИД РФ.
При этом он подчеркнул, что Москва поддерживает любые шаги по деэскалации и надеется на долгосрочное прекращение огня. «Но мы [Россия] за мир», – добавил министр.
В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».
Иранские СМИ подтвердили, что прекращение огня вступило в силу.
Однако уже в 10:58 по израильскому времени (совпадает с мск) министр обороны Исраэль Кац заявил о нарушении Ираном соглашения о прекращении огня. Тегеран выпустил по Израилю две баллистические ракеты. Глава оборонного ведомства поручил армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «решительно отреагировать на нарушение Ираном соглашения о прекращении огня интенсивными ударами по объектам режима в самом сердце Тегерана».