Совбез Ирана: Израиль признал поражение и прекратил агрессию
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявили в совете национальной безопасности Ирана, передает IRIB.
Совет опубликовал заявление о прекращении огня с «сионистским врагом».
«Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении.
По утверждению совета, это была «победа, которая заставила противника признать поражение, а также в одностороннем порядке прекратить наступление». Тегеран предупредил, что совершит ответные удары в случае новой агрессии.
Утром между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены.
На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана. Иран отверг сообщения о запуске ракет со своей территории.