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Совбез Ирана: Израиль признал поражение и прекратил агрессию

Ведомости

Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявили в совете национальной безопасности Ирана, передает IRIB.

Совет опубликовал заявление о прекращении огня с «сионистским врагом».

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении.

По утверждению совета, это была «победа, которая заставила противника признать поражение, а также в одностороннем порядке прекратить наступление». Тегеран предупредил, что совершит ответные удары в случае новой агрессии.

Утром между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Через два часа израильская сторона заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены.

На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана. Иран отверг сообщения о запуске ракет со своей территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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