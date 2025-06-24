Совбез Ирана: Израиль признал поражение и прекратил агрессию

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран откликнулись на приказ верховного лидера исламской революции и ответили с образцовой храбростью, сокрушив все злобные деяния врага, последним из которых стала американская база Аль-Удид, а затем и все оккупированные территории [Израиль]», – говорится в заявлении.