Министр обороны Израиля поручил нанести ответные удары по Ирану

Министр обороны Израиля поручил нанести ответные удары по ИрануТель-Авив обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня
Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил «решительно отреагировать» на нарушение Тегераном режима прекращения огня. Об этом сообщает The Times of Israel.
Кац дал поручение нанести в ответ «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана».
Иранская сторона, в свою очередь, отвергает сообщения о выпущенной с ее территории ракете после объявления о прекращении огня, передает телеканал IRIB.
После начала действия прекращения огня, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Заявляется, что они были перехвачены.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.