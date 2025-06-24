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Министр обороны Израиля поручил нанести ответные удары по Ирану

Тель-Авив обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня
Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил «решительно отреагировать» на нарушение Тегераном режима прекращения огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

Кац дал поручение нанести в ответ «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана».

Иранская сторона, в свою очередь, отвергает сообщения о выпущенной с ее территории ракете после объявления о прекращении огня, передает телеканал IRIB.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. После этого Иран согласился на прекращение огня, также поступила и израильская сторона.

После начала действия прекращения огня, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Заявляется, что они были перехвачены.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, совершив удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к вооруженному конфликту подключились США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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