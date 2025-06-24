Израиль вслед за Ираном официально объявил о прекращении огня

Израиль вслед за Ираном официально объявил о прекращении огняНетаньяху пообещал жестко реагировать на любое нарушение перемирия
Израиль согласился с предложением президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном «ввиду достижения целей операции» и «в полной координации» с американским лидером. Об этом говорится в сообщении израильского правительства.
Отмечается, что ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров, что Израиль «достиг всех целей операции» в Иране. Подчеркивается, что еврейское государство устранило «двойную непосредственную угрозу» в области ядерных и баллистических ракет. В заявлении также утверждается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила полный контроль над небом Тегерана, «нанеся серьезный ущерб высшему военному руководству и уничтожив десятки ключевых объектов иранского правительства».
«Израиль благодарит президента Трампа и США за их поддержку обороны и участие в устранении иранской ядерной угрозы», – говорится в материале.
В правительстве также предупредили о жесткой реакции Израиля на любое нарушение режима прекращения огня.
В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». Иранские СМИ подтвердили, что огонь прекращен.
Противостояние двух стран Ближнего Востока обострилось 13 июня, когда армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.