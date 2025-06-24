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Израиль вслед за Ираном официально объявил о прекращении огня

Нетаньяху пообещал жестко реагировать на любое нарушение перемирия
Ведомости

Израиль согласился с предложением президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня с Ираном «ввиду достижения целей операции» и «в полной координации» с американским лидером. Об этом говорится в сообщении израильского правительства.

Отмечается, что ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил кабинету министров, что Израиль «достиг всех целей операции» в Иране. Подчеркивается, что еврейское государство устранило «двойную непосредственную угрозу» в области ядерных и баллистических ракет. В заявлении также утверждается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила полный контроль над небом Тегерана, «нанеся серьезный ущерб высшему военному руководству и уничтожив десятки ключевых объектов иранского правительства».

«Израиль благодарит президента Трампа и США за их поддержку обороны и участие в устранении иранской ядерной угрозы», – говорится в материале.

В правительстве также предупредили о жесткой реакции Израиля на любое нарушение режима прекращения огня.

В 08:08 мск 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Перед этим американский лидер рассказал, что стороны достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». Иранские СМИ подтвердили, что огонь прекращен.

Противостояние двух стран Ближнего Востока обострилось 13 июня, когда армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. Тегеран после этого приступил к обстрелам территории еврейского государства. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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