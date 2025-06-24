Рютте возмутила мысль о превосходстве оружия России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на индустриальном форуме в рамках саммита альянса в Гааге о «немыслимости» исхода событий, при котором Россия может обогнать союз стран «в производстве и вооружении».
«Просто немыслимо, чтобы Россия <...> была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о цели стран Европы к 2030 г. быть готовыми к сдерживанию России. За четыре года государства планируют потратить на оборону 800 млрд евро.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите. По его словам, Европа и НАТО идут по пути «оголтелой милитаризации». Так он прокомментировал отсутствие внятного ответа от Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на страны альянса в ближайшее время.