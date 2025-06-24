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Рютте возмутила мысль о превосходстве оружия России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на индустриальном форуме в рамках саммита альянса в Гааге о «немыслимости» исхода событий, при котором Россия может обогнать союз стран «в производстве и вооружении».

«Просто немыслимо, чтобы Россия <...> была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о цели стран Европы к 2030 г. быть готовыми к сдерживанию России. За четыре года государства планируют потратить на оборону 800 млрд евро.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите. По его словам, Европа и НАТО идут по пути «оголтелой милитаризации». Так он прокомментировал отсутствие внятного ответа от Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на страны альянса в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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