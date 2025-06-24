Рютте возмутила мысль о превосходстве оружия России

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите. По его словам, Европа и НАТО идут по пути «оголтелой милитаризации». Так он прокомментировал отсутствие внятного ответа от Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на страны альянса в ближайшее время.