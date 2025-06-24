Конгрессмен-демократ выдвинул резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану
Конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Об этом сообщает «РИА Новости».
Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам.
В резолюции говорится, что решение Трампа о нанесении ударов по Ирану является злоупотреблением властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По мнению Грина, это способствует вырождению американской демократии и установлению авторитаризма.
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Конгрессвумен демократ Александрия Окасио-Кортес тогда заявила, что Трамп «безрассудно рискнул развязать войну, которая может затянуться на поколения». Она добавила: «Это абсолютно и безоговорочно является основанием для импичмента».