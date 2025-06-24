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Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над пятью регионами России

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над пятью регионами России в период с 16:10 до 19:50 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 13 из них были уничтожены над территорией Воронежской области. Еще четыре БПЛА российские военные сбили над Белгородской областью, три – над Саратовской и по одному над Самарской областью и Татарстаном.

24 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО ликвидировали два БПЛА над двумя сельскими районами региона. По его словам, в результате работы ПВО нет пострадавших или повреждений имущества.

В тот же день Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова «Гагарин», Самары «Курумоч», Казани, Чебоксар, Тамбова «Донское», Пензы, Ульяновска и Нижнекамска, а также в московских воздушных гаванях «Внуково» и «Шереметьево».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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