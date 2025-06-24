Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над пятью регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над пятью регионами России в период с 16:10 до 19:50 мск. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 13 из них были уничтожены над территорией Воронежской области. Еще четыре БПЛА российские военные сбили над Белгородской областью, три – над Саратовской и по одному над Самарской областью и Татарстаном.
24 июня губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО ликвидировали два БПЛА над двумя сельскими районами региона. По его словам, в результате работы ПВО нет пострадавших или повреждений имущества.
В тот же день Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова «Гагарин», Самары «Курумоч», Казани, Чебоксар, Тамбова «Донское», Пензы, Ульяновска и Нижнекамска, а также в московских воздушных гаванях «Внуково» и «Шереметьево».