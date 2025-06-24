«Аэрофлот» скорректирует расписание полетов в три города РФ из-за ограничений

24 июня Росавиация также ввела ограничения в аэропорту города Чебоксары. По информации Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, в тот же день мера была введена в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» и воздушных гаванях Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска и Нижнекамска.