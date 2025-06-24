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«Аэрофлот» скорректирует расписание полетов в три города РФ из-за ограничений

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«Аэрофлот» скорректирует расписание полетов воздушных судов в Казань, Самару и Саратов из-за введенных ограничений. Об этом сообщили ТАСС в компании. 

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, компания предложила переоформить билеты на последующие рейсы или возврат денежных средств.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Саратова «Гагарин» в 9:29 мск. В 12:00 мск он также сообщил о введении таких мер в аэропорту Самары «Курумоч». Позже, в 16:30 мск, Кореняко сообщил об ограничениях в аэропорту Казани.

24 июня Росавиация также ввела ограничения в аэропорту города Чебоксары. По информации Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, в тот же день мера была введена в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» и воздушных гаванях Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска и Нижнекамска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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