«Аэрофлот» скорректирует расписание полетов в три города РФ из-за ограничений
«Аэрофлот» скорректирует расписание полетов воздушных судов в Казань, Самару и Саратов из-за введенных ограничений. Об этом сообщили ТАСС в компании.
Пассажирам, чьи рейсы были отменены, компания предложила переоформить билеты на последующие рейсы или возврат денежных средств.
24 июня Росавиация также ввела ограничения в аэропорту города Чебоксары. По информации Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров. Кроме того, в тот же день мера была введена в московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» и воздушных гаванях Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска и Нижнекамска.