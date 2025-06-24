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В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Ведомости

В аэропорту города Чебоксары с 13:50 мск начали действовать ограничения на вылет и посадку гражданских самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По информации Кореняко, решение принято для обеспечения безопасности пассажиров.

С 12:00 были введены такие же ограничения в воздушных гаванях «Курумоч» в Самаре и «Баратаевка» в Ульяновске. До этого Кореняко сообщал о действиях этих мер в целях безопасности и в аэропортах Пензы и Саратова. Кроме того, в 08:29 он написал о том, что авиагавань в Тамбове не принимает и не отправляет воздушные суда.

Утром 24 июня российские силы ПВО перехватили 34 украинских беспилотника. С 8:05 по 12:50 мск больше всего дронов – 22 БПЛА – было ликвидировано над Воронежской областью, семь воздушных целей российские военные сбили над Белгородской областью, три – над Саратовской, два – над Пензенской. В ночь на 24 июня было уничтожено 20 беспилотников над российскими регионами, в том числе 14 БПЛА над Курской областью, два – над Московским регионом. По одному беспилотнику российские военные ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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