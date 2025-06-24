В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и выпуск самолетов

С 12:00 были введены такие же ограничения в воздушных гаванях «Курумоч» в Самаре и «Баратаевка» в Ульяновске. До этого Кореняко сообщал о действиях этих мер в целях безопасности и в аэропортах Пензы и Саратова. Кроме того, в 08:29 он написал о том, что авиагавань в Тамбове не принимает и не отправляет воздушные суда.