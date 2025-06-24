В аэропорту Чебоксар введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту города Чебоксары с 13:50 мск начали действовать ограничения на вылет и посадку гражданских самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По информации Кореняко, решение принято для обеспечения безопасности пассажиров.
С 12:00 были введены такие же ограничения в воздушных гаванях «Курумоч» в Самаре и «Баратаевка» в Ульяновске. До этого Кореняко сообщал о действиях этих мер в целях безопасности и в аэропортах Пензы и Саратова. Кроме того, в 08:29 он написал о том, что авиагавань в Тамбове не принимает и не отправляет воздушные суда.
Утром 24 июня российские силы ПВО перехватили 34 украинских беспилотника. С 8:05 по 12:50 мск больше всего дронов – 22 БПЛА – было ликвидировано над Воронежской областью, семь воздушных целей российские военные сбили над Белгородской областью, три – над Саратовской, два – над Пензенской. В ночь на 24 июня было уничтожено 20 беспилотников над российскими регионами, в том числе 14 БПЛА над Курской областью, два – над Московским регионом. По одному беспилотнику российские военные ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.