Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Пензы и Саратова

По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников. Из них 14 были сбиты над Курской областью, два – над Подмосковьем, еще по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.