Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Пензы и Саратова
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы и Саратова. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.
До этого Кореняко информировал о временных ограничениях в аэропорту Тамбова. Авиагавань не принимает и не отправляет воздушные суда.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников. Из них 14 были сбиты над Курской областью, два – над Подмосковьем, еще по одному дрону уничтожено в небе над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил, что два беспилотника были сбиты при подлете к столице. В связи с этим Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Внуково» и «Шереметьево», однако к 3:21 мск ограничения были сняты.