Попытка демократа Грина объявить импичмент Трампу провалилась в конгрессе
Палата представителей США подавляющим большинством голосов отклонила попытку конгрессмена-демократа от Техаса Эла Грина объявить импичмент президенту США Дональду Трампу из-за ударов по Ирану. Об этом сообщает The Hill.
За отклонение резолюции Грина, которая обвиняет Трампа в злоупотреблении властью, палата проголосовала 344 голосами против 79.
В своей резолюции Грин ссылается на статью 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам. В документе также говорится, что решение Трампа о нанесении ударов по Ирану является злоупотреблением властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По мнению Грина, это способствует вырождению американской демократии и установлению авторитаризма.
13 июня конфликт Ирана и Израиля вышел на новый виток эскалации. Тогда армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Впоследствии стороны объявили о перемирии.