Попытка демократа Грина объявить импичмент Трампу провалилась в конгрессе

В своей резолюции Грин ссылается на статью 1, раздела 8, пункта 11 Конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам. В документе также говорится, что решение Трампа о нанесении ударов по Ирану является злоупотреблением властью при отсутствии непосредственной угрозы для США. По мнению Грина, это способствует вырождению американской демократии и установлению авторитаризма.