NBC: резкие высказывания Трампа застали израильское руководство врасплох
Резкие высказывания президента США Дональда Трампа об Иране и Израиле застали руководство еврейского государства врасплох. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.
Отмечается, что власти Израиля были поражены публичностью критики Трампа, а также скоростью его реакции.
После того, как Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня он заявил, что недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем.
Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, который был объявлен Трампом накануне. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.