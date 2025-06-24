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NBC: резкие высказывания Трампа застали израильское руководство врасплох

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Резкие высказывания президента США Дональда Трампа об Иране и Израиле застали руководство еврейского государства врасплох. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Отмечается, что власти Израиля были поражены публичностью критики Трампа, а также скоростью его реакции.

После вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Тегеран никогда не восстановит свои ядерные установки. Он также призывал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран. «Верните своих летчиков домой, сейчас!», – написал Трамп.

После того, как Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня он заявил, что недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем.

Утром 24 июня между Ираном и Израилем вступил в силу режим прекращения огня, который был объявлен Трампом накануне. Израильская сторона через два часа после начала действия прекращения огня заявила, что с территории Ирана были запущены новые ракеты, они были перехвачены. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в связи с этим поручил нанести ответные «мощные удары» по объектам Тегерана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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