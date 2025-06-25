Россия представила в СБ ООН обновленную редакцию проекта резолюции по Ирану

22 июня Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции СБ ООН. Тогда сообщалось, что документом осуждаются американские атаки на ядерные объекты Ирана, указывается на угрозу глобальному миру и безопасности, предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.