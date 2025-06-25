Россия представила в СБ ООН обновленную редакцию проекта резолюции по Ирану
Россия, Китай и Пакистан представили в Совете Безопасности (СБ) ООН обновленную редакцию проекта резолюции по Ирану, учитывающую «развитие событий». Документ нацелен на обеспечение устойчивого характера прекращения огня в стране. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания совета, передает ТАСС.
Он отметил, что в этом смысле на СБ ООН лежит большая ответственность, поскольку он обязан принять необходимые меры.
22 июня Россия, КНР и Пакистан осудили атаки на Иран в проекте резолюции СБ ООН. Тогда сообщалось, что документом осуждаются американские атаки на ядерные объекты Ирана, указывается на угрозу глобальному миру и безопасности, предлагается гарантировать мирную ядерную программу Ирана в обмен на отмену всех многосторонних и односторонних санкций.
Москва, Пекин и Исламабад призывали к дипломатическому урегулированию конфликта и потребовали немедленного и безоговорочного прекращения огня.