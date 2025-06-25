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Арагчи назвал встречу с Путиным замечательной

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным замечательными. Он заявил о твердой позиции, которую Россия заняла в отношении ударов Израиля и США по Тегерану, сообщила пресс-служба МИД Ирана.

«Россия заняла твердую позицию против атак США и Израиля. Между двумя странами существует обширное ядерное сотрудничество», – передала пресс-служба слова Арагчи.

Встреча российского лидера и главы иранского МИДа прошла 23 июня в Кремле. Они обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем, который начался 13 июня. Тогда Израиль начал обстреливать военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры другого государства, в результате чего погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков. После этого страны обменивались ударами, 22 июня Иран атаковала армия США, поразив крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня было принято решение о прекращении огня. Арагчи сказал, что ВС Ирана до последней минуты проводили военные операции против Израиля, «наказывая» его за агрессию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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