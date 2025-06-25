Арагчи назвал встречу с Путиным замечательной

Встреча российского лидера и главы иранского МИДа прошла 23 июня в Кремле. Они обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем, который начался 13 июня. Тогда Израиль начал обстреливать военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры другого государства, в результате чего погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков. После этого страны обменивались ударами, 22 июня Иран атаковала армия США, поразив крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. 24 июня было принято решение о прекращении огня. Арагчи сказал, что ВС Ирана до последней минуты проводили военные операции против Израиля, «наказывая» его за агрессию.