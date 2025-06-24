Арагчи: Иран до последней минуты давал вооруженный ответ на атаки Израиля
Вооруженные силы Ирана до последней минуты проводили военные операции против Израиля, «наказывая» его за агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи в соцсети X.
«Вместе со всеми иранцами я благодарю наши доблестные вооруженные силы, которые остаются готовыми защищать нашу дорогую страну до последней капли крови и которые отвечали на любые атаки противника до самой последней минуты», – заявил Арагчи.
В 03:46 ( 03:16 мск) 24 июня Арагчи заявлял, что «на данный момент не существует «соглашения» о прекращении огня или военных действий». При этом он отмечал, что если израильский режим прекратит атаки не позднее 04:00 по тегеранскому времени, то Иран не станет продолжать ответные действия. «Окончательное решение о прекращении наших военных действий будет принято позже», – говорил глава иранского МИДа.
Ночью 24 июня Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Израиль и Иран достигли «полной договоренности о полном прекращении огня». При этом сначала армии стран завершат свои текущие «заключительные операции». Сначала огонь прекратит Иран, потом Израиль, после чего «война будет считаться завершенной».