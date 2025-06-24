Арагчи: Иран до последней минуты давал вооруженный ответ на атаки Израиля

В 03:46 ( 03:16 мск) 24 июня Арагчи заявлял, что «на данный момент не существует «соглашения» о прекращении огня или военных действий». При этом он отмечал, что если израильский режим прекратит атаки не позднее 04:00 по тегеранскому времени, то Иран не станет продолжать ответные действия. «Окончательное решение о прекращении наших военных действий будет принято позже», – говорил глава иранского МИДа.