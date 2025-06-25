Стубб: эпоха доминирования Запада завершилась
Эпоха доминирования западных стран завершилась, мир движется к новому многополярному порядку. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны. <...> Теперь нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования прошло», – сказал он (цитата по ТАСС).
Стубб отметил, что НАТО возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны. По его словам, это является «значительной победой» как для Европы, так и для президента США Дональда Трампа, который призвал к увеличению оборонных бюджетов, передает Yle.
24 июня стало известно, что НАТО удалось добиться согласия стран – участниц увеличить расходы на оборону до 5% ВВП каждой из государств альянса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее сообщения от генсека НАТО Марка Рютте.
С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Основные темы для обсуждения – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.
О многополярном мире начали говорить российские власти после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Президент РФ Владимир Путин регулярно заявляет, что Москва стремится к сбалансированному развитию мира и формированию справедливого многополярного миропорядка. 20 июня он говорил, что необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и неоколониализма.