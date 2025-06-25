Стубб: эпоха доминирования Запада завершилась

«Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны. <...> Теперь нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования прошло», – сказал он (цитата по ТАСС).