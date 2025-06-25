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Стубб: эпоха доминирования Запада завершилась

Ведомости

Эпоха доминирования западных стран завершилась, мир движется к новому многополярному порядку. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Я думаю, мы наблюдаем изменение мирового порядка. Это очень напоминает момент, который имел место после Первой и Второй мировых войн, после холодной войны. <...> Теперь нам нужно разобраться, понять, что время западного доминирования прошло», – сказал он (цитата по ТАСС).

Стубб отметил, что НАТО возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны. По его словам, это является «значительной победой» как для Европы, так и для президента США Дональда Трампа, который призвал к увеличению оборонных бюджетов, передает Yle.

24 июня стало известно, что НАТО удалось добиться согласия стран – участниц увеличить расходы на оборону до 5% ВВП каждой из государств альянса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав соответствующее сообщения от генсека НАТО Марка Рютте.

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит НАТО. Основные темы для обсуждения – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

О многополярном мире начали говорить российские власти после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Президент РФ Владимир Путин регулярно заявляет, что Москва стремится к сбалансированному развитию мира и формированию справедливого многополярного миропорядка. 20 июня он говорил, что необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и неоколониализма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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