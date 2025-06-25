В МИД Ирана заявили об отсутствии соглашений о прекращении огня с Израилем

24 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в соцсети X, что в настоящее время не существует «соглашения» о прекращении огня или военных действий. При этом он говорил о готовности прекратить атаки, если это сделает израильский режим. В этот же день Израиль и Иран объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния.