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В МИД Ирана заявили об отсутствии соглашений о прекращении огня с Израилем

Ведомости

Иран остановил ответные атаки на Израиль после прекращения израильских ударов, но не подписывал никаких соглашений о приостановке боевых действий. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Mehr.

«У нас не было никакого письменного соглашения с сионистским режимом, содержащего какие-либо пункты», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

24 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в соцсети X, что в настоящее время не существует «соглашения» о прекращении огня или военных действий. При этом он говорил о готовности прекратить атаки, если это сделает израильский режим. В этот же день Израиль и Иран объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния.

Перед этим президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Израиль и Иран достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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