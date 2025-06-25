В МИД Ирана заявили об отсутствии соглашений о прекращении огня с Израилем
Иран остановил ответные атаки на Израиль после прекращения израильских ударов, но не подписывал никаких соглашений о приостановке боевых действий. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Mehr.
«У нас не было никакого письменного соглашения с сионистским режимом, содержащего какие-либо пункты», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
24 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в соцсети X, что в настоящее время не существует «соглашения» о прекращении огня или военных действий. При этом он говорил о готовности прекратить атаки, если это сделает израильский режим. В этот же день Израиль и Иран объявили о прекращении 12-дневного вооруженного противостояния.
Перед этим президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Израиль и Иран достигли «полной договоренности о полном прекращении огня».