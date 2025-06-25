Макрон призвал США остановить конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите НАТО в Гааге, что США должны использовать свой «авторитет от действий против Ирана», чтобы остановить конфликт на Украине. По его мнению, после этого Европа должна взять на себя роль в восстановлении украинской армии.
«Европейцы должны сыграть свою роль в рамках "коалиции желающих", чтобы в долгосрочной перспективе поддержать Украину, позволить нам восстановить ее армию», – подчеркнул Макрон, добавив, что Европа на украинской территории могла бы развернуть «силы поддержки».
На саммите страны НАТО также обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Россия же была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.
Однако, как сообщала The Telegraph со ссылкой на проект итогового документа, страны НАТО смягчили критику в адрес России по сравнению с предыдущими годами. Это произошло, предположительно, из-за позиции президента США Дональда Трампа. В прошлых заявлениях альянса подчеркивалась исключительная ответственность России за конфликт на Украине, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В текущем проекте такие формулировки отсутствуют.