Макрон призвал США остановить конфликт на Украине

Однако, как сообщала The Telegraph со ссылкой на проект итогового документа, страны НАТО смягчили критику в адрес России по сравнению с предыдущими годами. Это произошло, предположительно, из-за позиции президента США Дональда Трампа. В прошлых заявлениях альянса подчеркивалась исключительная ответственность России за конфликт на Украине, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В текущем проекте такие формулировки отсутствуют.