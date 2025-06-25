Трамп призвал уволить репортера CNN «как собаку»
Президент США Дональд Трамп призвал уволить репортера телеканала CNN Наташу Бертран, обвинив ее в распространении ложной информации о результатах ударов по иранским ядерным объектам.
В соцсети Truth Social Трамп заявил, что журналистка «солгала» и пытается дискредитировать действия американских военных. Он назвал ее материалы фейковыми и заявил, что Бертран «нужно выгнать как собаку».
По словам Трампа, удары были «абсолютно точными» и привели к «полному уничтожению» целей, а действия журналистки, по его мнению, подрывают доверие к СМИ и «разрушают репутацию» телеканала.
Ранее американский лидер уже гневно отзывался о CNN и The New York Times, обвинив их в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране. «Фальшивые новости CNN вместе с неудачливой The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории», – написал Трамп.
24 июня CNN со ссылкой на источники писал, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Предположительно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.