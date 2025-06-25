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Трамп призвал уволить репортера CNN «как собаку»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал уволить репортера телеканала CNN Наташу Бертран, обвинив ее в распространении ложной информации о результатах ударов по иранским ядерным объектам.

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что журналистка «солгала» и пытается дискредитировать действия американских военных. Он назвал ее материалы фейковыми и заявил, что Бертран «нужно выгнать как собаку».

По словам Трампа, удары были «абсолютно точными» и привели к «полному уничтожению» целей, а действия журналистки, по его мнению, подрывают доверие к СМИ и «разрушают репутацию» телеканала.

Ранее американский лидер уже гневно отзывался о CNN и The New York Times, обвинив их в попытке обесценить американские атаки на ядерные объекты в Иране. «Фальшивые новости CNN вместе с неудачливой The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории», – написал Трамп.

24 июня CNN со ссылкой на источники писал, что, по предварительной оценке американской разведки, удары США по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны. Предположительно, атака Вашингтона лишь отбросила ее на несколько месяцев назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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