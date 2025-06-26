Захарова назвала цель полета самолета спецотряда «Россия» в Нью-Йорк
Перелет самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк необходим для того, чтобы доставить новых сотрудников в США и забрать возвращающихся в РФ, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, это «обычный вывозной рейс».
25 июня стало известно, что борт спецотряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта «Пулково» в 11:32 мск и приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 22:27 мск. СЛО занимается обслуживанием российских высших должностных лиц, членов правительства.
В августе 2024 г. самолет Ту-204, принадлежащий спецотряду, приземлился в Турции, в Анкаре на фоне сообщений о возможном обмене заключенными между Россией и западными странами. Тогда сообщалось о восьми гражданах РФ, которые смогут вернуться на родину. Ожидалась также передача не менее 12 заключенных из России в Германию.