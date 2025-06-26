Захарова назвала цель полета самолета спецотряда «Россия» в Нью-Йорк

В августе 2024 г. самолет Ту-204, принадлежащий спецотряду, приземлился в Турции, в Анкаре на фоне сообщений о возможном обмене заключенными между Россией и западными странами. Тогда сообщалось о восьми гражданах РФ, которые смогут вернуться на родину. Ожидалась также передача не менее 12 заключенных из России в Германию.