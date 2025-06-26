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Захарова назвала цель полета самолета спецотряда «Россия» в Нью-Йорк

Ведомости

Перелет самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк необходим для того, чтобы доставить новых сотрудников в США и забрать возвращающихся в РФ, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, это «обычный вывозной рейс».

25 июня стало известно, что борт спецотряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта «Пулково» в 11:32 мск и приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке около 22:27 мск. СЛО занимается обслуживанием российских высших должностных лиц, членов правительства.

В августе 2024 г. самолет Ту-204, принадлежащий спецотряду, приземлился в Турции, в Анкаре на фоне сообщений о возможном обмене заключенными между Россией и западными странами. Тогда сообщалось о восьми гражданах РФ, которые смогут вернуться на родину. Ожидалась также передача не менее 12 заключенных из России в Германию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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