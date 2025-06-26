Борт спецотряда «Россия» приземлился в аэропорту Нью-Йорка

В апреле 2025 г. в США летал спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Он сообщал, что в ходе визита провел встречи с представителями администрации Дональда Трампа и обсуждал перспективы восстановления двустороннего диалога. Дмитриев тогда отмечал, что за два дня Россия и США продвинулись на три шага вперед.