Борт спецотряда «Россия» приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия», выполняющий рейс из петербургского аэропорта Пулково, приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Борт вылетел из России в 11:32 мск и прибыл в США около 22:27 мск. Спецотряд «Россия» обслуживает высших должностных лиц страны – президента, членов правительства и других представителей высших органов власти.
В апреле 2025 г. в США летал спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Он сообщал, что в ходе визита провел встречи с представителями администрации Дональда Трампа и обсуждал перспективы восстановления двустороннего диалога. Дмитриев тогда отмечал, что за два дня Россия и США продвинулись на три шага вперед.