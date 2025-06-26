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Илан Шор пообещал позвать молдаван на улицы и изгнать режим Санду

Ведомости

Илан Шор, возглавляющий оппозиционный блок «Победа», заявил о готовности вывести сторонников на улицы в случае сохранения власти действующего президента Майи Санду после парламентских выборов. В интервью «Ведомостям» политик назвал текущий режим «фашистским» и выразил уверенность в скором исчерпании народного терпения.

«Я не хочу подвергать народ риску, но в какой-то момент, когда почувствую, что время пришло, то, конечно же, призову людей выйти на улицы и стоять до последнего, пока мы не изгоним фашистский режим», — заявил лидер оппозиции.

Политик подчеркнул, что его движение продолжит борьбу за участие в парламентских выборах, несмотря на противодействие властей. Он сослался на успех в Гагаузии, где поддержанный блоком кандидат Евгения Гуцул одержала победу в 2023 г. «Почему не допускают блок "Победа"? Потому что там, где блок "Победа", — там победа», — утверждает Шор.

Он подчеркнул, что на этом этапе необходимо объединение всех сил против действующей власти. «Сегодня важнее свергнуть режим Санду. Поэтому сегодня, вне зависимости от того, будем мы участвовать [в парламентских выборах] или не будем, мы должны обеспечить проигрыш Санду. И мы его обеспечим», — пообещал он.

  • Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. С 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа и продолжится до 26 сентября включительно.

  • По данным соцопросов на май 2025 г., если бы в ближайшие выходные прошли парламентские выборы, то первое место заняла бы правящая партия ПДС (39,2%). Далее бы шли: Партия социалистов Республики Молдовы (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%).

  • На прошлых президентских выборах победу одержала прозападная Майя Санду, получившая 55,33% голосов. Во многом ее победа была обеспечена благодаря активному голосованию молдавской диаспоры в Европе и Северной Америке.

  • При этом полмиллиона молдаван в России были практически лишены возможности проголосовать — работало лишь два участка в посольстве в Москве, а бюллетеней было выделено всего 10 000. В самой Молдавии соперник Майи Санду Александр Стояногло опередил ее по числу голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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