Илан Шор пообещал позвать молдаван на улицы и изгнать режим Санду

Он подчеркнул, что на этом этапе необходимо объединение всех сил против действующей власти. «Сегодня важнее свергнуть режим Санду. Поэтому сегодня, вне зависимости от того, будем мы участвовать [в парламентских выборах] или не будем, мы должны обеспечить проигрыш Санду. И мы его обеспечим», — пообещал он.