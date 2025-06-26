ВКС России атаковали ВСУ бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500

В сообщении уточнили, что три бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции поразили противника в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР). Другая атака – с применением бомбы ФАБ-1500 по укрепленному ПВД ВСУ в Днепропетровской области.