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ВКС России атаковали ВСУ бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500

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Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункты временной дислокации (ПВД) вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В сообщении уточнили, что три бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции поразили противника в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР). Другая атака – с применением бомбы ФАБ-1500 по укрепленному ПВД ВСУ в Днепропетровской области.

Модифицированные ФАБ-500 были впервые применены весной 2023 г. Они отличаются тем, что скользят, а не падают к своей цели. Эти модификации дали России ключевое преимущество перед украинской противовоздушной обороной. 

В марте 2024 г. CNN отмечал, что использование авиабомб ФАБ стало важнейшим элементом российского наступления в Авдеевке. ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 м. Российские истребители выпускают их с расстояния примерно 60–70 км, находясь вне зоны поражения украинских ПВО.

ФАБ – фугасная авиабомба на вооружении российской армии. Цифровое обозначение указывает на массу бомбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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