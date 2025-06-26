ВКС России атаковали ВСУ бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500
Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункты временной дислокации (ПВД) вооруженных сил Украины (ВСУ) авиационными бомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500, сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В сообщении уточнили, что три бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции поразили противника в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР). Другая атака – с применением бомбы ФАБ-1500 по укрепленному ПВД ВСУ в Днепропетровской области.
Модифицированные ФАБ-500 были впервые применены весной 2023 г. Они отличаются тем, что скользят, а не падают к своей цели. Эти модификации дали России ключевое преимущество перед украинской противовоздушной обороной.
В марте 2024 г. CNN отмечал, что использование авиабомб ФАБ стало важнейшим элементом российского наступления в Авдеевке. ФАБ-1500 оставляет воронку диаметром 15 м. Российские истребители выпускают их с расстояния примерно 60–70 км, находясь вне зоны поражения украинских ПВО.
ФАБ – фугасная авиабомба на вооружении российской армии. Цифровое обозначение указывает на массу бомбы.