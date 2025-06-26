В Армении по обвинению в попытке захвата власти арестованы 15 человек
Суды арестовали 15 человек по обвинению в попытке захвата власти в Армении. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета республики.
По данным ведомства, в результате обысков в рамках предварительного расследования обнаружены предметы, которые подтверждают готовившийся захват власти. В частности, найдены предметы, предназначенные для повреждения проводов электроснабжения.
25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предотвращении госпереворота в республике. По его словам, правоохранители помещали участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти. После этого в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна прошли обыски.
Следственный комитет сообщал, что участники движения под предводительством Галстаняна купили взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они собирались убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии и поджигать здания. Утверждалось, что преступники также планировали организовать 200–250 ударных групп по 25 человек. Они могли в основном состоять из бывших военных и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.
Позднее Галстаняна задержали сотрудники службы нацбезопасности Армении. Кроме того, задержаны два члена движения – священнослужители Грайр и Мовсес. Следственный комитет республики заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.