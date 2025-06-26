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В Армении по обвинению в попытке захвата власти арестованы 15 человек

Ведомости

Суды арестовали 15 человек по обвинению в попытке захвата власти в Армении. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета республики.

По данным ведомства, в результате обысков в рамках предварительного расследования обнаружены предметы, которые подтверждают готовившийся захват власти. В частности, найдены предметы, предназначенные для повреждения проводов электроснабжения.

25 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о предотвращении госпереворота в республике. По его словам, правоохранители помещали участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти. После этого в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна прошли обыски.

Следственный комитет сообщал, что участники движения под предводительством Галстаняна купили взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они собирались убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии и поджигать здания. Утверждалось, что преступники также планировали организовать 200–250 ударных групп по 25 человек. Они могли в основном состоять из бывших военных и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.

Позднее Галстаняна задержали сотрудники службы нацбезопасности Армении. Кроме того, задержаны два члена движения – священнослужители Грайр и Мовсес. Следственный комитет республики заявил, что Галстанян и его соратники готовили теракты с целью захвата власти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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