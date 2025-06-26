В Армении по обвинению в попытке захвата власти арестованы 15 человек

Следственный комитет сообщал, что участники движения под предводительством Галстаняна купили взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов. Они собирались убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии и поджигать здания. Утверждалось, что преступники также планировали организовать 200–250 ударных групп по 25 человек. Они могли в основном состоять из бывших военных и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.