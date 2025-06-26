Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что слово «папочка», которое он использовал в разговоре о президенте США Дональде Трампе, не относилось напрямую к нему, сообщило агентство Reuters.
«Я сказал, что иногда, в Европе, я слышу от стран: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?", и я сказал, что это звучит, будто маленький ребенок спрашивает у своего отца: "Эй, ты же останешься с семьей?" Поэтому в этом смысле я использовал "папочка" – я не называл президента Трампа папочкой», – подчеркнул Рютте.
25 июня генсек НАТО заявил, что «папочка» Трамп помог разрешить ближневосточный кризис. Тогда же он сравнил Иран и Израиль с «детьми на школьном дворе». Он сказал, что «папочке» иногда нужно использовать «крепкие выражения», комментируя критику конфликта на Ближнем Востоке со стороны Трампа, который использовал нецензурную лексику.
В публикации агентства также говорится о том, что Белый дом после высказывания генсека НАТО в соцсети X выложил видео об участии Трампа на саммите альянса в Гааге. На нем он возвращается со встречи под композицию Usher «Hey Daddy» (Daddy's Home), что означает «Папочка дома».