Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой»

«Я сказал, что иногда, в Европе, я слышу от стран: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?", и я сказал, что это звучит, будто маленький ребенок спрашивает у своего отца: "Эй, ты же останешься с семьей?" Поэтому в этом смысле я использовал "папочка" – я не называл президента Трампа папочкой», – подчеркнул Рютте.