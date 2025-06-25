Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка» Дональд Трамп помог разрешить ближневосточный кризис. Такое описание он дал после того, как американский лидер сравнил Израиль и Иран – с «двумя детьми на школьном дворе».
«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», – прокомментировал Рютте (цитата по CNN).
Этот комментарий стал отсылкой к эмоциональной речи Трампа 24 июня, когда он раскритиковал обе страны за нарушение режима прекращения огня. Президент США тогда позволил себе обсценную лексику, заявив, что Израиль и Иран воюют так долго, что уже не понимают, «какого *** они творят».
До этого Трамп призвал Израиль воздержаться от ударов по Ирану, подчеркнув, что это будет серьезным нарушением перемирия. При этом президент допустил, что нарушение режима прекращения огня могло быть неумышленным, и отметил, что ему «придется успокоить» Израиль в свете произошедшего.