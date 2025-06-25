Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Этот комментарий стал отсылкой к эмоциональной речи Трампа 24 июня, когда он раскритиковал обе страны за нарушение режима прекращения огня. Президент США тогда позволил себе обсценную лексику, заявив, что Израиль и Иран воюют так долго, что уже не понимают, «какого *** они творят».