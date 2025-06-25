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Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка» Дональд Трамп помог разрешить ближневосточный кризис. Такое описание он дал после того, как американский лидер сравнил Израиль и Иран – с «двумя детьми на школьном дворе».

«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», – прокомментировал Рютте (цитата по CNN).

Этот комментарий стал отсылкой к эмоциональной речи Трампа 24 июня, когда он раскритиковал обе страны за нарушение режима прекращения огня. Президент США тогда позволил себе обсценную лексику, заявив, что Израиль и Иран воюют так долго, что уже не понимают, «какого *** они творят».

До этого Трамп призвал Израиль воздержаться от ударов по Ирану, подчеркнув, что это будет серьезным нарушением перемирия. При этом президент допустил, что нарушение режима прекращения огня могло быть неумышленным, и отметил, что ему «придется успокоить» Израиль в свете произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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