Трамп: Иран и Израиль воюют так долго и не понимают, что творят

Утром 24 июня между Ираном и Израилем официально вступил в силу режим прекращения огня, объявленный Трампом накануне. Однако уже через два часа после начала перемирия Израиль заявил о новых ракетных запусках с территории Ирана. По данным израильской стороны, ракеты были успешно перехвачены. В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести «мощные удары» по объектам Тегерана.