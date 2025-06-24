Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп: Иран и Израиль воюют так долго и не понимают, что творят

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес Израиля и Ирана за нарушение режима перемирия. Об этом сообщает агентство Reuters.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они, черт возьми, не знают, что делают», – сказал Трамп.

До этого американский президент призвал Израиль воздержаться от ударов по Ирану, подчеркнув, что это станет серьезным нарушением достигнутого перемирия. Он призвал немедленно вернуть пилотов страны домой.

Однако президент США допустил, что нарушение перемирия могло быть неумышленным, и отметил, что ему «придется успокоить» Израиль в свете произошедшего.

Утром 24 июня между Ираном и Израилем официально вступил в силу режим прекращения огня, объявленный Трампом накануне. Однако уже через два часа после начала перемирия Израиль заявил о новых ракетных запусках с территории Ирана. По данным израильской стороны, ракеты были успешно перехвачены. В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести «мощные удары» по объектам Тегерана.

Тегеран, в свою очередь, отверг обвинения в нарушении перемирия. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что республика ответит на новые удары Израиля.

Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем продолжается с 13 июня. Тогда Тель-Авив атаковал ключевые объекты Тегерана, включая ядерные центры и связанных с ними лиц – офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков. Согласно данным минздрава Ирана, с начала конфликта погибли более 600 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных