Трамп: Иран и Израиль воюют так долго и не понимают, что творят
Президент США Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес Израиля и Ирана за нарушение режима перемирия. Об этом сообщает агентство Reuters.
«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они, черт возьми, не знают, что делают», – сказал Трамп.
До этого американский президент призвал Израиль воздержаться от ударов по Ирану, подчеркнув, что это станет серьезным нарушением достигнутого перемирия. Он призвал немедленно вернуть пилотов страны домой.
Однако президент США допустил, что нарушение перемирия могло быть неумышленным, и отметил, что ему «придется успокоить» Израиль в свете произошедшего.
Утром 24 июня между Ираном и Израилем официально вступил в силу режим прекращения огня, объявленный Трампом накануне. Однако уже через два часа после начала перемирия Израиль заявил о новых ракетных запусках с территории Ирана. По данным израильской стороны, ракеты были успешно перехвачены. В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести «мощные удары» по объектам Тегерана.
Тегеран, в свою очередь, отверг обвинения в нарушении перемирия. Высший совет национальной безопасности Ирана предупредил, что республика ответит на новые удары Израиля.
Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем продолжается с 13 июня. Тогда Тель-Авив атаковал ключевые объекты Тегерана, включая ядерные центры и связанных с ними лиц – офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ученых-ядерщиков. Согласно данным минздрава Ирана, с начала конфликта погибли более 600 человек.