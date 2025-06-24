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Axios рассказал, как удалось договориться о мире между Ираном и Израилем

Ведомости

Axios со ссылкой на источники раскрыл детали того, как США смогли договориться о прекращении войны между Ираном и Израилем. По данным издания, активные усилия президента США Дональда Трампа начались вскоре после удара американских бомбардировщиков B-2 по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп поручил своему посланнику Стиву Уиткоффу передать Ирану предложение о переговорах для заключения сделки, которая положила бы конец конфликту. Однако Тегеран отказался вступать в диалог, заявив, что дипломатия станет возможной только после ответного удара по американским объектам.

Как отмечает Axios, перед нанесением ракетного удара по авиабазе Аль-Удейд в Катаре Иран через Катар проинформировал администрацию Трампа о времени и целях предстоящей атаки.

«Сразу после удара иранцы отправили еще одно сообщение по закрытому каналу, в котором уведомили Белый дом, что не будут совершать дальнейших атак на американские объекты», – поясняет издание.

Белый дом, в свою очередь, через Катар ответил, что США не будут отвечать на удар, и подтвердили готовность возобновить переговоры с Ираном. Позже Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы согласовать условия прекращения огня. Затем президент провел разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, а вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил детали с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман Аль Тани, который передавал сообщения Ирану. Когда все условия были согласованы, Трамп объявил о прекращении огня в своем посте в Truth Social.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 13 июня. Стало известно сначала об израильских ударах по иранским ядерным объектам и ликвидации высокопоставленных военных. В ответ Иран начал массированные обстрелы территории Израиля. 22 июня в ситуацию вмешались США, которые нанесли удары по ядерным комплексам Ирана, что вызвало резкую критику России. 23 июня Иран ответил ракетными ударами по американским базам в Катаре и Ираке.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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