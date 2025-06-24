Axios рассказал, как удалось договориться о мире между Ираном и Израилем

Белый дом, в свою очередь, через Катар ответил, что США не будут отвечать на удар, и подтвердили готовность возобновить переговоры с Ираном. Позже Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы согласовать условия прекращения огня. Затем президент провел разговор с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, а вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудил детали с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман Аль Тани, который передавал сообщения Ирану. Когда все условия были согласованы, Трамп объявил о прекращении огня в своем посте в Truth Social.