Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран

Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на ИранПрезидент допустил, что нарушения перемирия могли быть «неумышленными»
Американский президент Дональд Трамп призвал Израиль не наносить удары по Ирану. По его словам, это будет серьезным нарушением перемирия.
Президент США, правда, допустил, что нарушение перемирия Израиля и Ирана было неумышленным. Трамп отметил, что ему «придется успокоить» Израиль в свете нарушений перемирия с Ираном.
До этого агентство Reuters сообщало, что Трамп выразил недовольство действиями как Израиля, так и Ирана, заявив, что обе стороны нарушили достигнутое соглашение о прекращении огня, о котором он сообщил несколькими часами ранее.
По данным Axios, работа над перемирием началась вскоре после удара ВВС США по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Тогда американский лидер поручил спецпредставителю Стиву Уиткоффу передать через Катар предложение о переговорах. Иран отверг инициативу, заявив, что дипломатия возможна только после ответного удара по американским военным объектам.
Как отмечает Axios, перед атакой на базу Аль-Удейд в Катаре Тегеран заранее уведомил администрацию США о времени и целях удара. Сразу после обстрела иранская сторона вновь вышла на контакт и заверила, что не планирует дальнейших атак на американские объекты.
В ответ США заявили, что не будут отвечать на удар и подтвердили готовность к переговорам. После этого Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, эмиром Катара Тамимом Аль Тани и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний обсудил детали с главой правительства Катара о передаче сообщений иранской стороне. После согласования всех деталей глава Белого дома объявил о прекращении огня.