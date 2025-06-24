Трамп призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран

В ответ США заявили, что не будут отвечать на удар и подтвердили готовность к переговорам. После этого Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, эмиром Катара Тамимом Аль Тани и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний обсудил детали с главой правительства Катара о передаче сообщений иранской стороне. После согласования всех деталей глава Белого дома объявил о прекращении огня.