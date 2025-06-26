Песков: Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине

В этот же день Трамп в рамках саммита НАТО провел переговоры с Зеленским. Он сообщил, что стороны не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. Трамп добавил, что вынес из этой встречи, что президент Украины хотел бы завершить боевые действия в стране. По мнению американского президента, сейчас для этого самое подходящее время.