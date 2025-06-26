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Песков: Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине

Ведомости

Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», – подчеркнул представитель Кремля.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что намерен провести очередной телефонный разговор с российским главой. При этом Трамп указал, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее. По его словам, есть «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также президент США заметил, что общение с Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.

В этот же день Трамп  в рамках саммита НАТО провел переговоры с Зеленским. Он сообщил, что стороны не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. Трамп добавил, что вынес из этой встречи, что президент Украины хотел бы завершить боевые действия в стране. По мнению американского президента, сейчас для этого самое подходящее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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