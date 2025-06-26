Песков: Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине
Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия в русле того, чтобы способствовать переговорам», – подчеркнул представитель Кремля.
25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что намерен провести очередной телефонный разговор с российским главой. При этом Трамп указал, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее. По его словам, есть «проблемы» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также президент США заметил, что общение с Путиным оказалось «сложнее», чем он рассчитывал.
В этот же день Трамп в рамках саммита НАТО провел переговоры с Зеленским. Он сообщил, что стороны не обсуждали прекращение огня между Россией и Украиной. Трамп добавил, что вынес из этой встречи, что президент Украины хотел бы завершить боевые действия в стране. По мнению американского президента, сейчас для этого самое подходящее время.