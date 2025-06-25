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Трамп: я не обсуждал окончание огня с Зеленским, я хотел узнать, как у него дела

Президент США намерен поговорить с Путиным
Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание своего разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на полях саммита НАТО в Гааге. Трансляцию мероприятия проводит The Washington Post.

«Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел узнать, как у него дела», – сказал американский президент.

Президент США отметил, что у них с украинским лидером были трудные времена, но сейчас Зеленский был любезен. Трамп отметил, что вынес из этой встречи то, что Зеленский хотел бы завершить боевые действия на территории страны. По мнению президента США, сейчас для этого самое подходящее время.

Он также сообщил, что теперь намерен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Посмотрим, сможем ли мы положить этому конец», – добавил Трамп.

Встреча глав государств длилась около 40 минут. После ее завершения Зеленский написал в своем Telegram-канале, что они обсуждали пути завершения военного конфликта.

До этого глава США подтвердил, что встреча с Зеленским состоится, отметив, что обсудит с украинским президентом «трудности», с которыми тот столкнулся, а также конфликт между Украиной и Россией. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече, Трамп также добавил, что мог бы поинтересоваться у Зеленского, как у него дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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