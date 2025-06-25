Трамп: я не обсуждал окончание огня с Зеленским, я хотел узнать, как у него дела

До этого глава США подтвердил, что встреча с Зеленским состоится, отметив, что обсудит с украинским президентом «трудности», с которыми тот столкнулся, а также конфликт между Украиной и Россией. Перед вылетом на саммит американский лидер заявил, что Зеленский оказался в сложной ситуации, «в которой ему не стоило оказываться». Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече, Трамп также добавил, что мог бы поинтересоваться у Зеленского, как у него дела.