Эйсмонт сообщила об эксклюзивном подарке для Путина

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ознакомления с продукцией ОАО «Молочный мир» в Гродненской области попросил нарисовать на сыре, произведенном на предприятии, изображение Кремля. Он уточнил, что подарит его Путину, когда тот приедет в Белоруссию.