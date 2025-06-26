Эйсмонт сообщила об эксклюзивном подарке для Путина
Белоруссия подготовила для президента России Владимира Путина эксклюзивный подарок. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
«Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей – готов», – отметила она.
14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ознакомления с продукцией ОАО «Молочный мир» в Гродненской области попросил нарисовать на сыре, произведенном на предприятии, изображение Кремля. Он уточнил, что подарит его Путину, когда тот приедет в Белоруссию.
Путин посетит Минск с визитом 26–27 июня. В рамках визита российский президент примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 26 июня Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. На следующий день он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Его участники обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС.
В предыдущий раз Путин был в Белоруссии в декабре 2024 г., что совпало с 25-летним юбилеем Союзного государства.