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Эйсмонт сообщила об эксклюзивном подарке для Путина

Ведомости

Белоруссия подготовила для президента России Владимира Путина эксклюзивный подарок. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

«Эксклюзив для Владимира Владимировича и других высоких гостей – готов», – отметила она.

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ознакомления с продукцией ОАО «Молочный мир» в Гродненской области попросил нарисовать на сыре, произведенном на предприятии, изображение Кремля. Он уточнил, что подарит его Путину, когда тот приедет в Белоруссию.

Путин посетит Минск с визитом 26–27 июня. В рамках визита российский президент примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 26 июня Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. На следующий день он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Его участники обсудят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС.

Помощник президента Юрий Ушаков допустил на полях саммита двусторонние встречи Путина с Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков уточнял, что Путин в Минске также поговорит с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В предыдущий раз Путин был в Белоруссии в декабре 2024 г., что совпало с 25-летним юбилеем Союзного государства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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