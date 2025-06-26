Аракчи признал серьезный ущерб ядерным объектам Ирана
Американские удары нанесли серьезный ущерб ядерным объектам Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. До этого, с 13 июня, удары по иранским объектам наносил Израиль. Президент США Дональд Трамп заявлял, что удары отбросили ядерную программу республики «на десятилетия».
Аракчи на фоне эскалации на Ближнем Востоке посетил Европу и Россию. В Москве глава МИД Ирана встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия оказала поддержку Ирану, заняв четкую позицию. Он подчеркнул, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Тегераном.
Как говорил «Ведомостям» исполнительный директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, в мире происходит как количественное, так и качественное расширение ядерной угрозы. По его словам, если Япония и Южная Корея лишатся гарантий американского «ядерного зонтика», то они вполне могут решиться на создание национального оружия массового поражения. Следующим кандидатом в неофициальный ядерный клуб может стать Саудовская Аравия, а Иран не откажется от своих намерений.