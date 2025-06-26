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Аракчи признал серьезный ущерб ядерным объектам Ирана

Ведомости

Американские удары нанесли серьезный ущерб ядерным объектам Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Ущерб ядерным объектам высок и серьезен», – сказал он (цитата по IRIB).

22 июня ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. До этого, с 13 июня, удары по иранским объектам наносил Израиль. Президент США Дональд Трамп заявлял, что удары отбросили ядерную программу республики «на десятилетия».

Аракчи на фоне эскалации на Ближнем Востоке посетил Европу и Россию. В Москве глава МИД Ирана встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия оказала поддержку Ирану, заняв четкую позицию. Он подчеркнул, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Тегераном.

Как говорил «Ведомостям» исполнительный директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, в мире происходит как количественное, так и качественное расширение ядерной угрозы. По его словам, если Япония и Южная Корея лишатся гарантий американского «ядерного зонтика», то они вполне могут решиться на создание национального оружия массового поражения. Следующим кандидатом в неофициальный ядерный клуб может стать Саудовская Аравия, а Иран не откажется от своих намерений. 

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