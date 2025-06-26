Аракчи признал серьезный ущерб ядерным объектам Ирана

Как говорил «Ведомостям» исполнительный директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер, в мире происходит как количественное, так и качественное расширение ядерной угрозы. По его словам, если Япония и Южная Корея лишатся гарантий американского «ядерного зонтика», то они вполне могут решиться на создание национального оружия массового поражения. Следующим кандидатом в неофициальный ядерный клуб может стать Саудовская Аравия, а Иран не откажется от своих намерений.