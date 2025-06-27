Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

9 июня Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому аэродрому базирования самолетов тактической авиации в районе Дубно Ровенской области. Атака была совершена ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности. В министерстве отмечали, что удар стал одним из ответов на киевские террористические атаки по военным аэродромам России.