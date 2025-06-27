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Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

Ведомости

Российские военные нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробалистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Применялись также беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, 27 июня подразделения российской группировки «Запад» взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области.

9 июня Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по украинскому аэродрому базирования самолетов тактической авиации в районе Дубно Ровенской области. Атака была совершена ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности. В министерстве отмечали, что удар стал одним из ответов на киевские террористические атаки по военным аэродромам России.

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